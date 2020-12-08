صور.. تفاصيل القبض على "حرامي موتوسيكلات" بطوخ: ضربوه وربطوه في عمود

"امسك حرامي"، صرخة مدوية تسببت فى القبض على لص دراجات البخارية بمركز طوخ في القليوبية، عقب صلاة الفجر، حيث كان يحاول سرقة موتوسيكل ملك أحد سكان قرية أجهور الكبرى، قبل أن يشاهد أحد الشباب ويستغيث بالأهالي، الذين تجمعوا في الحال، وأمسكوا به، ولقنوا المتهم علقة ساخنة، ثم ربطوه في عمود إنارة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وكشفت التحريات، أنه متخصص فى سرقة الدرجات النارية، وسبق اتهامه فى قضيتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة سلاح ومخدر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغا من أهالى قرية أجهور الكبرى، يفيد بربطهم شاب بعمود إنارة فى وسط ميدان القرية، وانتقل فريق من رجال المباحث، وعثر على الشاب مربوط بعمود الإنارة.

وقال شهود عيان، إنه عقب خروج طالب جامعي من المسجد بعد أداء صلاة الفجر، شاهد المتهم يحاول سرقة دراجة بخارية يمتلكها موظف بالقرية، فاستغاث بالمارة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم 21 سنة، سبق اتهامه فى قضايا سرقة، وضبط بحوزته قطعة من جوهر الحشيش وسلاح أبيض، وأنه انتهز فرصة خلو الشارع من المارة، وحاول سرقة إحدى الدراجات النارية من جوار سوبر ماركت، قبل ضبطه من الأهالي.

وتداول عدد من أهالي القرية على "فيسبوك"، صورا للشاب مربطا بعمود الإنارة وحوله الأهالي، وتم تسليم الصور لضباط المباحث، بالإضافة إلى فيديو للمتهم أثناء ارتكابه الجريمة.