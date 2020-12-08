صور.. نص بيان القوات المسلحة: نجاحات كبيرة ضد الإرهاب

تنشر "الوطن" نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تضمن نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب، وتأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وجاء نص البيان كالآتي:

في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة، واستمرارا للنجاحات المتتالية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها، ومرتكزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وترويع المواطنين الآمنين، وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 1 سبتمبر حتى 8 ديسمبر، عن تحقيق النجاحات الآتية:

- على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزن للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتكديس الأسلحة والذخائر، نتج عنها مقتل 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة.

- استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة، تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

- تنفيذ عددا من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 15 فردا تكفيريا شديدي الخطورة .

- ضبط 3 بنادق آلية وأخرى قناصة، و7 خزن، ونضارة ميدان، وجهاز لاسلكي تستخدمة العناصر الإرهابية، وعدد من "الهواتف المحمولة، وجوازات السفر".

- اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن اكتشاف وتدمير 32 دراجة بخارية، تستخدمها العناصر التكفيرية.

- القبض على 12 فردا تكفيرىيا، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

كما واصلت القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة، وتأمين الأهداف الحيوية في المياه الإقليمية المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية، من خلال رصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر، في أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

وفي سياق متصل، كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على الاتجاهات والمعابر الحدودية كافة، ما أسفر عن ضبط 149 ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، و7 بنادق مختلفة الأعيرة، و160 خزنة أنواع مختلفة، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، والقبض على 1448 فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية.

كما ضبطت 39 عربة دفع رباعي، في أثناء محاولاتها اختراق الحدود، وتدمير عدد 5 أنفاق على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء، نتج عنها القضاء على 56 مزرعة بانجو، بإجمالى 66 فدانا، و90 مزرعة لنبات الهيدرو المخدر، بإجمالي 101 فدان.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي، في أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.