قبل الشراء.. قارن بين "سيات توليدو" و"إم جي 6"

داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات بمميزاتها المختلفة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "إم جي 6"، و"سيات توليدو".

MG6

- تضم السيارة محركا بسعة 1500 سي سي تربو.

- وقوة حصان ميكانيكي 169.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

-تبلغ السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ساعة.

وتتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 9.8 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ7 سرعات.

- وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة بريطانيا ويتم تجميعها في الصين، تأتي السيارة في السوق المصري أربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- اتوماتيك / STANDARD 2021 بسعر 285 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 300 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2021 بسعر 315 ألف جنيه.

4- اتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2021 بسعر 320 ألف جنيه.

سيات توليدو

- تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي

- قوة حصان ميكانيكي 110.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 191 كيلو متر في الساعة.

- تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية.

- السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7.5 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة إسبانيا، ويتم تجميعها في التشيك، وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأعارها كالآتي.

1- اتوماتيك / REFERENCE 2021 بسعر 265 ألف جنيه .

2- اتوماتيك / FR 2021 بسعر 330 ألف جنيه .

3- اتوماتيك / FR BEATS 2021 بسعر 350 ألف جنيه.