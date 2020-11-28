قبل الشراء.. قارن بين "سوبارو XV" و"أوبل جراند لاند"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "سوبارو XV" و"أوبل جراند لاند".

أوبل جراند لاند

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 163.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك ELEGANCE 2020 بسعر 450 ألف جنيه.

2- أتوماتيك HIGH LINE 2020 بسعر 490 ألف جنيه.

3- أتوماتيك TOP LINE 2020 بسعر 520 ألف جنيه.

سوبارو XV

- تحتوي السيارة على محرك 1600 سي سي.

- يولد بقوة 114 حصانًا.

- نوع الجردفع رباعي.

- أقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 179 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 13.1 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 5 سرعات.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.5 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك FULL OPTION بسعر 410 آلاف جنيه.

2- أتوماتيك PREMIUM بسعر 455 ألف جنيه.

3- أتوماتيك LUXURY بسعر 490 ألف جنيه.