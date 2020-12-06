قارن قبل الشراء بين "جيلي إمجراند X7" و"جيتور X70"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي من إنتاج الصين، تتقاربا بشكل كبير في السعر والمواصفات الداخلية وتنتميان إلى فئة سيارات الـ SUV "جيلي إمجراند X7" و"جيتور X70".

جيلي إمجراند X7.

- تضم محركاً بسعة 1500 سي سي تربو.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 147.

- عدد المقاعد 7.

- أقصى عزم للدوران 210 نيوتن متر.

- عدد السلندرات 4.

- نوع الجرجر أمامي.

- حجم الشنطة 1260 لتر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ8 سرعات.

- سعة خزان الوقود 55 لتر.

بلد المنشأ للسيارة الصين، تأتي السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / COMFORT بسعر 299 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / LUXURY بسعر 329 ألف جنيه.

سوبارو XV

- تحتوي السيارة على محرك 1300 سي سي تربو.

- يولد بقوة 131 حصانًا.

- نوع الجرجر أمامي.

- أقصى عزم للدوران 185 نيوتن متر.

- عدد السلندار 4.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 169 كم/ساعة.

- سعة خزان الوقود 55

- عدد المقاعد 5

- تبلغ فيها قورة التسارع 12 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك من وع CVT.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بفئة واحدة، وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك تربو بسعر 309 آلاف جنيه.