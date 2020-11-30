قارن قبل الشراء بين "ميتسوبيشي إكليبس كروس" و"أوبل جراند لاند"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "ميتسوبيشي إكليبس كروس" و"أوبل جراند لاند".

أوبل جراند لاند

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 163.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك ELEGANCE 2020 بسعر 450 ألف جنيه.

2- أتوماتيك HIGH LINE 2020 بسعر 490 ألف جنيه.

3- أتوماتيك TOP LINE 2020 بسعر 520 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

- تحتوي السيارة علي محرك 1500 سي سي.

- يولد قوة 150 حصانًا.

- نوع الجردفع رباعي.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة.

- وكما تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- ونوع الناقل الحركة أتوماتيك.

- عدد نقلات 8 السرعات.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، تأتي السيارة في السوق المصري بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي.

1- اتوماتيك / INVITE بسعر 380 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / INSPORT بسعر 400 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / INSTYLE بسعر 425 ألف جنيه.

4- اتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- اتوماتيك / INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.