منسق مبادرة وطن بلا شائعات: الأخبار الكاذبة مصدر المشاكل والفتن

قال سمير كامل، المدير التنفيذي لجمعية المستقبل ومنسق مبادرة "وطن بلا شائعات أو تمييز" في أسوان، إن الشائعات من أصعب الظواهر التي يواجهها المجتمع المصري، ولافت رواجا مؤخرا في عدد من الصحف والقنوات الفضائية المعادية لمصر، إذ تنشر كل يوم بغرض زعزعة الاستقرار وتكدير السلم الاجتماعي.

وأضاف كامل، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن المجتمع في أسوان يتسم بالقبلية والعصبية، ومن ثم فإن الشائعات تلعب دورا كبيرا في خلق المشكلات وزرع الفتن بين القبائل، ما دفع بعض الشباب إلى التعاون مع منتدى "حوار الثقافات" التابع للهيئة القبطية الإنجيلية لتدشين مبادرة تعالج مشكلة الشائعات بشكل درامي وفني لكي تصل الرسالة بشكل أسهل وأفضل إلى الجمهور.

وأوضح أن المبادرة أطلقت مسرحية "أبواق الشر" مدتها 40 دقيقة تقريبًا، ألفها ومثّل فيها شباب، للتأكيد على أن الشائعات تنتشر في أوساط مختلفة مثل الصحف، غلى جانب آلية فبركة الأخبار، وتعامل الشباب الجامعي مع الشائعات: "الشائعة تؤثر على المجتمع وفي مرات كثيرة يصدقها الناس وتنتشر بشكل كبير بين الناس".

ولفت إلى أن الأسبوع الماضي شهد أول عرض للمسرحية التي دشنتها المبادرة على مسرح القوات المسلحة، لافتا إلى تعاون شباب الجمعية مع مديرية الشباب والرياضة وقصور الثقافة، ثم تنقل فريق المسرحية بين مراكز الشباب: "يوم الخميس لدينا عرض مسرحي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وسنحاول الخروج من المدينة إلى القرى والمراكز، ثم إلى كامل محافظات الصعيد مثل الأقصر وقنا وسوهاج".

واشار إلى أن دود الفعل في المحافظة كانت جيدة للغاية، واستطعنا توصيل الرسالة التي نريدها بشكل سهل وبسيط من خلال الفن"، موضحا أن الجمعية أطلقت مبادرة "طلاب بلا تمييز" بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة القبطية الإنجيلية، إذ سيجري طلاب الجامعة مجموعة من الأنشطة لنشر فكرة عدة التمييز بين الطلاب وبعضهم البعض، وستستمر خلال الأسبوع المقبل وستشهد أنشطة مسرح ورسم وغناء وماراثون رياضي للتأكيد على أنه لا فرق بين الشباب في الكرة أو اللون أو الدين أو الجنس.