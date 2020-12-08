وفاة والد الفنان اللبناني باسم مغنية

أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية، وفاة والده، والذي شيع جثمانه ظهر اليوم، حسب ما أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب باسم مغنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ناعيًا والده، بقوله: "أنا كتير موجوع يا أبي، كتير صعبة".

وكانت عدد من الانتقادات وجهت إلى الفنان اللبناني باسم مغنية، بعد نشره سؤالًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في شهر سبتمبر الماضي، لأصحابه بشأن وجود كورونا في مصر من عدمه لارتداءه الكمامة وشعوره أنَّه الوحيد الذي يرتديها.

وبعد الانتقادات التي وجهت إليه، قدم باسم مغنية، اعتذاره للمصريين حال إساءة فهم تصريحاته.

وكتب باسم مغنية، في اعتذاره، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "أتلقى هجومًا على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدًا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأنّي أرى القليل الذين يضعون كمامة، هل أخطأت في حق مصر؟".

وتابع: "أنا أقولها بكل حب، أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان، الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك، أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة".

واستطرد: "لو كنت مصريًا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري، على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي، أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة، تحية لمصر الحبيبة".

وكان باسم مغنية، قد أعرب عن اندهاشه من عدم ارتداء الكمامات في مصر، حيث يتواجد حاليا لتصوير دوره في حكاية "أبيض وردي"، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وكتب مغنية عبر تويتر: "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ".

وشارك الفنان باسم مغنية في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وجسد دور زوج نجلاء بدر، ووالد الفنانة جميلة عوض، وتحدث مغنية للمرة الأولى باللهجة المصرية خلال أحداث المسلسل.