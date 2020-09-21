باسم مغنية: "تحس مصر البلد الوحيد اللى مفهوش كورونا"

أعرب الفنان اللبناني باسم مغنية، عن اندهاشه من عدم ارتداء الكمامات في مصر، حيث يتواجد حاليا لتصوير دوره في حكاية "أبيض وردي"، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وكتب مغنية عبر تويتر: "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ"

مغنية يشارك في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "أبيض وردي"، ويجسد دور زوج نجلاء بدر، وابنتهم بطلة القصة جميلة عوض، ويتحدث مغنية للمره الأولى باللهجة المصرية خلال أحداث المسلسل.