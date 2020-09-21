رئيس التحرير

محمود مسلم

باسم مغنية: "تحس مصر البلد الوحيد اللى مفهوش كورونا"

كتب:

ياسمين محمود
11:55 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
باسم مغنية

باسم مغنية

أعرب الفنان اللبناني باسم مغنية، عن اندهاشه من عدم ارتداء الكمامات في مصر، حيث يتواجد حاليا لتصوير دوره في حكاية "أبيض وردي"، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وكتب مغنية عبر تويتر: "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ"

مغنية يشارك في مسلسل "إلا أنا" بحكاية "أبيض وردي"، ويجسد دور زوج نجلاء بدر، وابنتهم بطلة القصة جميلة عوض، ويتحدث مغنية للمره الأولى باللهجة المصرية خلال أحداث المسلسل.

اقرأ المزيد:

حنان مطاوع: حياة أمل هتتغير في آخر حلقتين.. تابعوا إلا أنا

حنان مطاوع عن مسلسل "إلا أنا": ردود الفعل فوق ما أتخيل

حنان مطاوع تعتذر لإحدى المتابعات: "أنا آسفة"

إشادات على السوشيال ميديا بأداء حنان مطاوع في مسلسل "إلا أنا"