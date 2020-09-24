باسم مغنية يعتذر للمصريين بعد تصريح "أنا الوحيد اللي لابس كمامة بمصر"

دافع الفنان اللبناني باسم مغنية، عن الانتقادات التي وُجهت إليه بعد نشره سؤالًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، لأصحابه بشأن وجود كورونا في مصر من عدمه لارتداءه الكمامة وشعوره أنَّه الوحيد الذي يرتديها، مقدمًا اعتذاره للمصريين حال إساءة فهم تصريحاته.

وكتب باسم مغنية، في اعتذاره، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلًا: "أتلقى هجومًا على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدًا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأنّي أرى القليل الذين يضعون كمامة، هل أخطأت في حق مصر؟".

وتابع: "أنا أقولها بكل حب، أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان، الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك، أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة".

واستطرد: "لو كنت مصريًا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري، على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي، أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة، تحية لمصر الحبيبة".

وكان باسم مغنية، قد أعرب عن اندهاشه من عدم ارتداء الكمامات في مصر، حيث يتواجد حاليا لتصوير دوره في حكاية "أبيض وردي"، ضمن مسلسل "إلا أنا".

وكتب مغنية عبر تويتر: "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ".

ويشارك باسم مغنية في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويجسد دور زوج نجلاء بدر، وابنتهما الفنانة جميلة عوض، ويتحدث مغنية للمره الأولى باللهجة المصرية خلال أحداث المسلسل.