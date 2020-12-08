محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير القرى النموذجية بالمبادرة الرئاسية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تطوير المرافق والخدمات بالقرى النموذجية بمركز منفلوط ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بالمواطنين بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم

رافقه خلال الجولة، اليوم، المهندس حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط وبعض مسؤولي الشركات المنفذة ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قرية "نزة قرار" والقرى التابعة لها والتي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ويشرف عليها منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى، وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بمنطقة ترعة رميح كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية.

ووجه رئيس المركز لتكثيف أعمال التطهير ورفع المخلفات من على جوانب الترع بالتنسيق مع مديرية الري كما تفقد المحافظ أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية نزلة رميح بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليين او750 ألف جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتابع أعمال الإنشاء بالوحدة مشددًا على مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية في التنفيذ ودقة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة العروبة الإعدادية المشتركة بقرية نزة قرار والتي يجرى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نزة قرار الابتدائية وتابع معدلات التنفيذ بها

والتقى المحافظ بعض عمد ومشايخ قرية نزة قرار والقرى التابعة لها موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.

وقال المحافظ إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لأدوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع.

كما تفقد الأعمال الجاري إنشائها بمشروع كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعي الذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ويشيد بمعدلات الانجاز.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء الأعمدة وجسم الكوبري واستكمال صب الخرسانة مستمعًا لشرح تفصيلي من المهندس مصطفى عبدالله المدير التنفيذي للمشروع بشركة المقاولون العرب لنسب التنفيذ والخطوات التي وصل إليها في تنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية تمهيدًا واستكمال أعمال صب الخرسانة لجسم الكوبري مشددًا على الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال مع الالتزام بشروط الجودة والدقة والمواصفات الفنية.