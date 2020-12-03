محافظ أسيوط: تقديم أكثر من 49 خدمة عبر موقع خدمات المحليات الإلكتروني

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، دعمه الكامل لتفعيل خدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة على موقع بوابة خدمات المحليات على شبكة الإنترنت، لتقديم أكثر من 49 خدمة للمواطنين، والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، وذلك تفعيلاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذى نص على توافر الخدمات الإلكترونية للمواطنين بما يضمن تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطنين وبين مقدمي الخدمة وللقضاء على البيروقراطية وتسهيلًا للإجراءات.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد عبدالمنعم مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية لمحافظة أسيوط والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ لبحث سبل تفعيل اتاحة خدمات المحليات إلكترونيًا على بوابة خدمات المحليات.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المحليات ومتابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، مشيرًا إلى تفعيل المراكز التكنولوجية بالمحافظة والبالغ عددها 13 مركز تكنولوجي وربطها ببوابة خدمات المحليات.

ونوه إلى أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى في الخدمات المقدمة للمواطنين للقضاء على البيروقراطية، وتوفيرًا للوقت والجهد والقضاء على الفساد الإداري بكافة صوره وتسهيلًا على المواطنين فى تقديم الطلبات للخدمات المختلفة واستخراج التراخيص المتنوعة، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتفعيلًا لبرامج تنمية الصعيد.

وأضاف المحافظ إن بوابة الخدمات تعمل على توفير سبل الدفع الإلكتروني عبر شركتي "إي فينانس وفوري" إلى جانب إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة حتى محل إقامة طالب الخدمة من خلال الهيئة القومية للبريد نظير رسوم سيتم تحديدها بناءًا على البعد الجغرافي.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية من المنظومة ستركز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز وبالتالي يسهل إتمام الخدمة إلكترونيًا في المرحلة الراهنة مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات الإسكان ومديوينات التصالح ورسوم التقنين.

ولفت إلى أن الخدمات المختارة بالبوابة ستخفف العبء عن المراكز التكنولوجية فى حدود تلك النسبة حيث يتيح مشروع بوابة خدمات المحليات للمواطنين الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي بالمراكز أو الحى وذلك من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتأخذ دورة العمل الطبيعية وفق نظام مميكن مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها إما من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود للاعلان عن بوابة خدمات المحليات.

وأشار المهندس محمد عبدالمنعم إلى بدء تفعيل خدمات المراكز التكنولوجية بالمحافظة على بوابة خدمات المحليات على الموقع الالكترونى "https://lgs.gov.e" وتسجيل حساب في البوابة الإلكترونية ثم الحصول على جميع الخدمات المتاحة بسهولة ويسر، مؤكدًا على استكمال إضافة جميع الخدمات بالبوابة.