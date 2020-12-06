محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية بالفيديو كونفرانس

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس السبت، في اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع بعض المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وجهود الحكومة فى تنمية الصعيد وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التشديد على متابعة صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة والتى ستبدأ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر ولمدة 10 أيام متواصلة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – جهود المحافظة فى تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى استهدفت 60 قرية من القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة بعدد 90 قرية على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و400 مليون جنيه فى قطاعات الصحة والشباب والرياضة ومياه الشرب والصرف الصحى والأبنية التعليمية والرصف والمرافق والكهرباء بالإضافة إلى مشروعات التضامن الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

كما أعلن محافظ أسيوط تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم لتسهيل ومتابعة صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة والتى ستبدأ اليوم، مطالباً المستفيدين بالمنحة الرئاسية بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول تفيد بتوجههم فى ميعاد محدد لصرف المنحة وذلك لمنع التزاحم على منافذ الصرف وحفاظا على سلامتهم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.