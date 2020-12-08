الصحة: إعلان لقاح كورونا المنتظر خلال أسبوع

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة لـ"الوطن"، أن اللجنة ووزارة الصحة يدرسان كل الخيارات لاختيار اللقاح الأكثر أمانا وفعالية، مرجحا أن اللجنة ستصل إلى قرار نهائي خلال أسبوع بشأن التعاقد على شحنات لقاح كورونا التي ستخصص للفئات الأكثر أولوية.

وتابع المصدر: "حاليا هناك مراجعة حول اللقاحات الأكثر أمنًا، فمثلا اللقاح الصيني الذي شاركت مصر كجزء منه في التجارب الإكلينكية، بدأ التلقيح به رسميا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت جزء أساسي أيضا من التجارب البحثية، أيضا نتابع بعين الاعتبار بداية طرح لقاح فايزر في بريطانيا، اليوم، ونتابع تقارير عن نتائج أولية للقاح سبوتنيك في الروسي".

اللجنة العلمية لـ"كورونا": الوباء في مصر تحت السيطرة

وصباح اليوم قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنَّ مصر نجحت في مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الدولة توفر كل الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، مضيفًا أنَّ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال مراحل البحث والدراسة ومع ظهور أول لقاح سيتمّ التعاقد عليه فورًا.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المواطنين، في كلمته، خلال فعاليات وبينار اللجنة العلمية لشرح البروتكول العلاجي الجديد لمصابي فيروس كورونا، قائلًا إنَّ الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة، مبينًا أنَّه من المتوقع زيادة حالات الإصابة بكرونا في فصل الشتاء.

وانطلقت، صباح اليوم، فعاليات الوبينار الذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "علينا الحرص على التباعد البدني وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام، فحجم فيروس كورونا من 70 إلى 90 نانو ما يعني أنَّه صغير للغاية".