منها تقرير اللياقة الطبية.. 8 مستندات للتأمين على العمالة غير المنتظمة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على العمالة غير المنتظمة، بمجرد أن يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1).

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

من جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنّ القانون رقم 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد"، وضع ميزة كبيرة جدًا للعمالة غير المنتظمة، إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.

تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية

وأضاف رئيس الهيئة، أنه يتم تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، مشيرا إلى أنه يتم رفع كفاءة العاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم فتح مكاتب تسمى "مكاتب أمامية" للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد.