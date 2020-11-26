"العمال" يشيد بصندوق العمالة غير المنتظمة: القطاع يمثل 40% من الاقتصاد

أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بالتكليفات الرئاسية الجديدة بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل- إعانة لتعويض الدخل- نتيجة لظروف اقتصادية طارئة ،أو أوبئة، ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، ويستهدف أيضا الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة، على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان، إن هذه التكليفات الرئاسية للحكومة والتي أعلنت عنها أمس الأربعاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج هي استمرار لسياسات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه تلك الفئة الأكثر تضرراً من الأوبئة ،والأزمات المختلفة.

وأشاد بتوجيهات سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر، موضحاً أن الرئيس كان أول من طالب بتقنين أوضاعهم ،وحصرهم ،وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، ورعايتهم صحياً واجتماعيا، حتى قبل ظهور وباء كورونا الذي أصاب العالم أجمع ،وتسبب في إضرار اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة يعاني منها المجتمع الدولي حتى اليوم، ورصدتها منظمة العمل الدولية التي كشفت عن تزايد أعداد العاطلين، والذين فقدوا مصادر رزقهم، وقالت أن كورونا يسبب خطراً على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد العام لنقابات عمال، الذي يضم 27 نقابة عامة، يدعو العمالة غير المنتظمة إلى سرعة تسجيل أسمائهم، لتسهيل عملية الحصر التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك السعي نحو الانضمام إلى النقابات العمالية والمهنية حسب مجال وتخصص كل عامل غير منتظم، موضحاً أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بصدد البدء في حملة على مستوى المحافظات عن طريق النقابات العامة واللجان النقابية والاتحادات العمالية المحلية بالتواصل مع العمالة غير المنتظمة ،وتوعيتهم بخطط الدولة بمد الحماية الشاملة لهم، وتثقيفهم ببرامج الحماية الاجتماعية، وخطط التمكين الاقتصادي .

وتشير أحدث المعلومات والتقارير الرسمية إلى أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: المقاولات، وعمال الزراعية الموسميين، والصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين، والعاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، وأن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومي وتتراوح أعدادهم بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية.

كما أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية، وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه، وأنه بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن.