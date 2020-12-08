بريد الوطن.. وجِّه بضبط جاري المستدين يا وزير الداخلية

ضمنت أحد جيرانى، ويدعى «س.ع.س»، فى وصل أمانة، ومع مرور الوقت تهرب الجار من دفع المبلغ الذى استدانه ثم رحل بعد ذلك عن الشارع الذى يسكن فيه، وأصبحت أنا المطالب بسداد هذا الدين بعدما أصبح يطالبنى به صاحب المال، وأنا لست قادراً على السداد لضيق حالى، ورغم صدور حكم قضائى غيابياً بالحبس على صاحب وصل الأمانة فإنه ما زال هارباً، حتى بعدما توجهت بنص الحكم إلى قسم الشرطة التابع له فى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط من أجل تنفيذ الحكم والقبض عليه، إلا أنه ما زال طليقاً، ولا أعلم ماذا أفعل حتى أتخلص من هذه الأزمة. أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل من أجل تنفيذ الحكم.

إبراهيم موسى جاب الله

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