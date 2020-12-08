بريد الوطن.. إنعاش التطرف بالفتاوي الغريبة

التصريحات التى أصدرتها الدكتورة آمنة نصير، والتى قالت فيها لا يوجد نص قرآنى يمنع زواج المسلمة من المسيحى، حيث ردت دار الإفتاء فى حينها بعدم جواز ذلك، ثم أعقب ذلك دخول جماعات متطرفة على الخط وأفتت بتكفير المصريين.. إن الحديث فى مثل هذه المسألة فتح لباب فتنة لا تنقصنا، فلم يطلب غير المسلمين فتوى تجيز لهم الزواج من المسلمات، وربما يرفضونها إن هى صدرت امتثالاً لأحكام شرائعهم، ولكن الحديث عن عدم الزواج يثير حفيظتهم، ويوغر صدورهم فى وقت أحوج ما نكون فيه لتقوية روابط الصلة بيننا.. إن الذين يتحدثون عن تطبيق شرع الله لا يلتزمون بالشرع فى حالة وجود خلافات زوجية، فالمحاكم بها 15 مليون قضية طلاق، فإذا كان الزواج بين أطراف المعتقد الواحد فى حاضرنا قد حقق فشلاً ذريعاً ومخيفاً فكيف يكون الحال إذاً مع مختلف الثقافات ذات الخلفيات الدينية المتباينة! نحن بلا استثناء نتاج قهر دينى أسقطنا جميعاً فى فخاخ التربص والاضطراب الذهنى بامتياز.. لذا وبشكل عام كُفُّوا عن الزواج أو الارتباط وكفانا تعاسة وبيوتاً خربة فلا يجوز الزواج أو الارتباط لغير المثقفين فقط إذا أردتم نجاحاً فى هذا المجتمع.

سامح لطفى هابيل، محامٍ بالنقض - أبوتيج

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