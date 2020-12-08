كيف تحصل على موبايلات ولاب توب وسيارات وتكييفات خلال مزاد علني؟

تقدم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عددًا من المزادات العلنية على مدار الشهر الحالي لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية.

ومن بين البضائع التي يتضمنها المزاد سيارات وتليفونات محمولة ولاب توب وأجهزة كمبيوتر وتكييفات وخلافه من بضائع الجهات الجمركية المختلفة، ومن المقرر أن تقام جلسات مزاد علني مختلفة لبيع هذه البضائع والسيارات، خلال أيام 13 و14 و21 ديسمبر الحالي.

تفاصيل دخول جلسة المزاد

تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 10 صباحًا أو 12 ظهرًا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتطلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

وحال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التأمين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.

ويتمّ الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

تفاصيل البضائع والسيارات المطروحة بالمزاد

حديد وخردة - تكييف - ثلاجة - مروحة - أجهزة ومسلتزمات كمبيوتر - ماكينة تصوير مستندات - قطع غيار سيارات - محطة للمحمول - طابعة - مستلزمات سباكة - تليفون محمول - أجهزة ومستلزمات طبية، وخلافه من بضائع الجهات الحكومية المختلفة.

سيارات ملاكي وبيك أب وأتوبيس وميني باص وميكروباص ونقل ومطافي وونش وجرار زراعي ومقطورة وموتوسيكلات وتروسيكل وتوك توك ماركات:

بيجو - هيونداي - شاهين - دوجان - لادا - فيات - شيفروليه - ميتسوبيشي - غبور - أوبل - داتسون - هوندا - مرسيدس - فورد - GMC - نيسان - دايو - إيسوزو - تويوتا - كيا - مازدا - سوزوكي - تاتا - فولكس - دودج - لاندروفر - BMW - حلاوة.