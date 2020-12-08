عاجل.. الصحة: 56% من أسرّة الرعاية المركزة بمستشفيات العزل مشغولة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مواجهة فيروس كورونا حتى أمس، كما تناولت مستجدات الموقف العالمي للوباء، وأعداد الإصابات في المنطقة.

وقالت وزيرة الصحة، إنَّ 76% من الأسرّة الداخلية في "مستشفيات العزل" شاغرة، بينما نسبة الـ24% الأخرى مشغولة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال عرضها على مجلس الوزراء، إن 56% من أسرة الرعاية المركزة بمستشفيات العزل "مشغولة"، فيما تبلغ نسبة الأسرّة الشاغرة 44%.

وأوضحت "زايد"، أنَّ 70% من أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل شاغرة، و30% منها مشغولة.