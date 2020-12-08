استمرار توافد الناخبين على صناديق الاقتراع في جولة الإعادة ببورسعيد

يستمر إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية لليوم الثاني لجولة الإعادة في المرحلة الثانية، على المقعد الفردي للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي لانتخابات المرحلة الثانية بين المرشحين حسن طارق عمار من حزب مستقبل وطن ومحمد سامي عامر مستقل على المقعد الفردي.

وشهدت لجان الضواحي إقبالا متوسطا، ظهر اليوم، في حي العرب وضعيف في الضواحي وبورفؤاد.

وحرص أنصار المرشح محمد سامي عامر على حشد مؤيديه في منطقة القابوطي وحي الضواحي من خلال سيارات بعضها عليها ميكروفونات تتجول في الشوارع تنادي المؤيدين بالنزول والتصويت لمرشحهم.

وتبادل أنصار المرشحان الاتهامات على صفحات الإنترنت بالتأثير على الناخبين بالمال السياسي، للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وقد انتظم فتح اللجان الانتخابية في اليوم الثاني في التاسعة صباحا دون تأخير من القضاة وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وحرص اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، على تفقد اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى، والتأكد من عدم وجود ما يخل بالعملية الانتخابية.

كانت قد أغلقت لجان الانتخابية في اليوم الأول في التاسعة مساء، بعد حضور مكثف في لجان القابوطي والضواحي، بينما شهدت بورفؤاد والعرب إقبالا ضعيفا.

وأوضح مصدر مسؤول باللجنة المشرفة على الانتخابات ببورسعيد، أنه نسبة التصويت في اليوم الأول بلغت 4.46% بإجمالي حضور 11083نسبة من إجمالي 248337 عدد الناخبين مقيدين بالدائرة.

وأعلن أن إجمالي الناخبين بحي الشرق40771 ناخبا وحضر منهم 1110 نسبة 2.72%، وفى حي العرب بلغ إجمالي الناخبين 55330 وحضر 1826 ناخب بنسبة تصويت 3.30%، وتضم بورفؤاد أول 60894 ناخبا حضر منهم 2370 بنسبة 3.89% وإجمالي الناخبين في بورفؤاد ثاني 5637 ناخبا وحضر منهم 252 نسبة 4.47%.

بينما بلغ الحضور في منطقة الضواحي والتي تعتبر مسقط رأس المرشح محمد سامي عامر 5525 ناخبا، من إجمالي 85705 بنسبة حضور 6.45%.