محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة "إعادة النواب"

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، لمتابعة انتظام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي إدارة الازمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدا للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أية بلاغات، موضحًا أنه تم التأكد من تنفيذ كافة التجهيزات والترتيبات الخاصة لتوفير كاقة سبل الراحة للمواطنين والمساعدة في الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر كما تم التأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وطالب المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالدائرة الأولي 46 مركزا بإجمالى 90 لجنة فرعية تضم 248337 ناخبا وناخبة، وتضم الدائرة الأولي قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي.