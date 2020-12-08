ضبط 2.2 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، من ضبط 2 طن و200 كيلو سلعًا غذائية منتهية الصلاحية، مطروحة للبيع داخل أحد متاجر السلع الغذائية الكبرى.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 2 طن و200 كيلو سلع غذائية "طحينه وجبن وملح طعام وزيت"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، مطروحة للبيع والتداول بحوزة مالك متجر لتجارة السلع الغذائية، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكانت تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، الأحد الماضي، من ضبط 2 طن ملح ورنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل مصنع للأسماك المدخنة غير مرخص، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، بضبط 2 طن ملح طعام وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع أسماك مدخنة "بدون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.