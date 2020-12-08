"العربية للتصنيع" تدعم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي لخزانات الغاز الطبيعي المستخدمة في المركبات

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس"عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين .

في هذا الصدد، أوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع خزانات ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال إنشاء شركات تعمل في هذه المجالات , بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين والخبرات العالمية في هذا المجال.

وأشار "التراس" أنه أتفق على زيادة نسب المكون المحلي لإنتاج وتصنيع خزانات الغاز الطبيعي المضغوط المستخدمة في المركبات بكافة أنواعها، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة ، والعمل علي خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي .

وأضاف أنه تم الإتفاق علي الإستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها العربية للتصنيع ، لتصميم وتصنيع بلوف الإسطوانات والشحن ومجموعات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ، فضلا عن تصنيع تجهيزات المركبات الناقلات العاملة في توصيل وإمداد الغاز الطبيعي المضغوط وعمليات نقل الغاز ، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية. وذكر “التراس” أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية .

من جانبه، أشاد الدكتور "محمد سعد الدين" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع خزانات الغاز الطبيعي ، في إطار توجه الحكومة لتعزيز كافة الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي.