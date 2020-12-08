"الإنتاج الثقافي" يواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والرش والتعقيم تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "جلال"، أن اليوم الثلاثاء، شهد رش وتعقيم مبنى القطاع بالكامل ومركز الهناجر للفنون، مشيرًا إلى أن القطاع يلتزم بالنسبة المسموح بها من القوة الاستيعابية لدور العرض، ووجود بوابات للتعقيم وعدم السماح بدخول العاملين والزوار إلا بارتداء الكمامة.

وكرّمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس الاثنين، اسم المخرج الراحل الدكتور سمير سيف، خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لرحيله.

نظّم الاحتفالية قطاع صندوق التنمية الثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية والشركة المنتجة لفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" آخر أعمال المخرج الراحل، تحت عنوان "سمير سيف.. ابتسامة لن تغيب"، على مسرح الجمهورية.

حضر التكريم كل من: "الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، هنرى عون رئيس الشركة المنتجة للفيلم"، وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين وعشاق فن المبدع الراحل.

وقالت وزيرة الثقافة، لقد مر عام كامل على رحيل المخرج والسيناريست وعاشق السينما الدكتور سمير سيف الذى تعرفت عليه مِن خلال روائعه الفنية، أفلامه ومسلسلاته، ثم التقينا في جنبات وزارة الثقافة، أثناء رئاسته للمهرجان القومي للسينما المصرية، لأجد مبدعا حقيقيا تحمل شخصيته كل مميزات المبدع الفذ، حيث ابتسامته الهادئة، تواضعه الشديد، ثقافته الموسوعية، وعشقه الذي لا ينتهي للسينما.

وأضافت وزيرة الثقافة، اليوم ونحن نرثى العبقري الراحل سمير سيف تتشابك العواطف مع الأفكار، وتعجز الحروف عن وصف المشاعر، خاصة ونحن نحيى الذكرى الاولى لرحيل صديق مبدع نهلنا جميعا من خبراته وفنه سواء كنا متلقين أو عملنا معه كفنانين أو حتى تزاملنا بحكم المسئولية.