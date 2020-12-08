بعد اختناق 110 أشخاص.. النيابة تحقق مع مسئولي شركة مياه كفر الشيخ

تباشر نيابة بندر كفرالشيخ تحقيقاتها، اليوم، مع عدد من المسؤولين بشركة مياه الشرب بمنطقة الزهور، في واقعة تسرب غاز الكلور مساء أمس، الأمر الذي تسبب في إصابة العشرات من المواطنين باختناقات وتم نقلهم لمستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى العبور للتأمين الصحي.

وارتفع عدد الحالات المصابة جرّاء تسرب غاز الكلور من شركة مياه الشرب بكفرالشيخ لـ110 أشخاص، مصابين بالاختناق، وخرج من المستشفيات 94 شخصا بعد تماثلهم للشفاء.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر لشيخ، و الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث، وتم التعامل مع التسرب في الحال حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتم إخلاء الموقع كما تم توزيع أقنعة الغاز على جميع العاملين بالمحطة.

وجرى التنبيه على المواطنين القاطنين بالقرب من موقع التسرب باتباع سبل الوقاية المتمثلة في ترطيب الستائر بالمياه وتغطية جميع النوافذ بعد إحكام غلقها بالستائر المبللة، وتم تكليف شركة المياه بغسل المناطق التي تسرب إليها الكلور، كما انتقل المحافظ ووكيل الوزارة، للمستشفى للإطمئنان على حالة المصابين وأكدت مصادر طبية أن جميع الإصابات بسيطة وتم التعامل معها وشددت على تقديم أقصى درجات الرعاية للمصابين.

وانتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج محافظ كفر الشيخ، لتحذير السائقين ومطالبتهم بإغلاق زجاج السيارت،عقب تسرب غاز من موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الاسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد،، وجرى نقل 110مواطنا لمستشفيين بينهم 64 مواطنا لمستشفى كفر الشيخ العام، و46 بمستشفى العبور للتأمين الصحي.

فيما جرى إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات العاصمة، التي شهدت تسربا للغاز، ووجه المحافظ إلى تواجد الأطقم الطبية في أقسام الاستقبال تحسبا لإصابة مزيد من المواطنين بالاختناق، وجرى توفير المستلزمات الطبية اللازمة، وإخطار الشرطة، فيما انتقلت لجنة للمعاينة عقب السيطرة على التسريب.