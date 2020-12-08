وزير الأوقاف في كلمته بمؤتمر ما بعد كورونا: تراحم الإنسانية واجب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأن ديننا مبني على التراحم والتكافل واحترام آدمية الإنسان وإعلاء قدره كإنسان، مشددًا علي ضرورة التضامن والتكافل والتراحم الإنساني لأنه واجب الوقت، فلا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم مالم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.

وقال الوزير في كلمته عبر الفيديو كونفرانس بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر"قيم عالم ما بعد كورونا – التضامن وروح ركاب السفينة"، المقام بدولة الإمارات أن نظرية ركاب السفينة تتطلب من الجميع إدراك حجم المخاطر والتحديات المعاصرة، وأنه علينا أن نواجه وبحسم جماعات الإرهاب والهدم.

وشارك في المؤتمر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ نور الحق قادري الوزير الاتحادي للشئون الدينية والتحالف بين الأديان جمهورية باكستان، ونخبة واسعة من العلماء والسفراء والمفكرين والكتاب.

وأكد الوزير أن الشدائد والمحن والنوازل تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهتها والتغلب على تحدياتها، كما أن الشدائد والمحن العامة تنمي الحس الإنساني وتستدعي التراحم بين بني البشر، وأنه لا بد وأن ندرك أن جميع الأديان السماوية معنية بتحقيق التراحم بين الناس جميعا، وأن ديننا الحنيف مبني على التكافل والتراحم، واحترام آدمية الإنسان، وإعلاء قدره كإنسان، يقول الحق سبحانه وتعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.