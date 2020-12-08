"الصحة العالمية": العالم يحتاج منظومة تبرد ضخمة لحفظ لقاح كورونا

قال الدكتور الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إنَّ العالم يحتاج الي منظومة تبرد ضخمة لحفظ لقاح كورونا الجديد، خاصة لقاح "فايزر" الذي يحفظ في 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وتابع "برينان"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بتقنية الفيديو كونفرانس، أنَّ العالم لدية خبرة واسعه في حفظ اللقاحات وسيكون هناك آلية واضحة لتأمين وصول لقاحات كورونا للدول.

وتابع: "سنركز على الفرق الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في البداية توفير اللقاحات في السوق".