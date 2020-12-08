عاجل.. وزيرة الصحة لـ"مدبولي": 4 محاور رئيسية لـ"إنهاء وباء كورونا"

نقلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، 4 محاور رئيسية لإنهاء وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها في الاجتماع، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في أثناء كلمته بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حدد 4 مجالات رئيسية لإنهاء الفيروس، وبناء عالم ما بعد الوباء، وهي الاستثمار في "اللقاحات، والتأهب للوقاية من الجائحة التالية، والصحة"؛ إذ ينفق العالم 7.5 تريليون دولار على الصحة كل عام، ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيرة إلى أن معظم هذا الإنفاق يحدث في أغنى البلدان، وهو موجه بشكل غير متناسب لعلاج الأمراض، بدلا من تعزيز الصحة وحمايتها.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المجال الرابع هو الاستثمار والتعاون مع جميع الجهات لحماية المستقبل.