عاجل.. "الصحة العالمية": هناك أخبار عن أمان 3 لقاحات ضد فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إنه لا تزال الجائحة تبعث على القلق، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاعا في الإصابات والوفيات، منها إيران وقطاع غزة.

وأضاف "المنظري" أن مصر تشهد زيادة منتظمة في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة تقدم دعم للبلدان في مواجهة الفيروس، لافتا إلى أن هناك أخبار عن أمان 3 لقاحات على الأقل، مؤكدا أن المنظمة تحرص من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتي ستقدم 20% للمواطنين الأكثر احتياجا.

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط على أهمية تتبع المخالطين والتقصى وعلاج الحالات؛ إذ أن اللقاحات ليست الحل السحري، ولكن نحتاج إليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيرا إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة الصحة العالمية الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول بعثات منظمة الصحة العالمية لبلدان شرق المتوسط لدعم الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويناقش المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كورونا والبعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة للجائحة على الصعيد الوطني.

يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية.