"الصحة": الكمامة أعظم أداة وقائية في 2020.. والشتاء فصل الفيروسات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر هي الدولة الأولى بأفريقيا في مواجهة وباء كورونا، الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، الـ25 على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة، بحضور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور حسام حسني، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف "حسني" أن مواجهة وباء كورونا عمل مجتمعي يقتضي الإسراع في التوجه للمستشفى فور الشعور بأي أعراض، لتحقيق أعلى نسب في الشفاء، موضحا أن الحالة التي تأتي المستشفى مبكرا يستغرق علاجها ما بين 7 إلى 10 أيام لتمام التعافي من المرض.

وأكد الدكتور حسام حسني أن الدولة المصرية شديدة الحذر في اختيار الأمصال التي ستتاح للمواطنين لضمان أقصى معدلات الأمان قبل تعميم المصل، منوها إلى أن الشتاء هو فصل نشاط للفيروسات؛ لذا يجب اتخاذ معايير الأمان كافة، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامة، التي تعد أعظم أداة وقائية في عام 2020.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت صباح اليوم، مغادرة 202 متعافيا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103703 حالات.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 118847 حالة، من ضمنهم 103703 حالات شفيت، و6790 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.