"بخاخات أو ماء بملح".. طرق استعادة الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا

تذهب التقديرات إلى أن نحو 80% من المصابين بمرض "كوفيد-19" يعانون اضطرابات في حاسة الشمّ، بحسب دراسات أجريت في أمريكا.

كما يعاني كثير منهم خللا أو فقدانا لحاسة التذوق أو تغييرات في القدرة على الإحساس بالطعام، حتى إن بعض الباحثين أوصوا باستخدام هذا العرَض بوصفه اختبارا تشخيصيًّا للإصابة بفيروس كورونا.

ولكن أحد الألغاز التي لا تزال تحير العلماء، هو كيف يحرم فيروس كورونا المستجد ضحاياه من الشم والتذوق؟، وبات السؤال الشائع بين المتعافين على جروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رغم مرور فترات على تعافي البعض منهم، هو كيفية تقوية حاستي الشم والتذوق، وهل هناك علاج أو أعشاب ما تساعد على تقويتهما؟

استنشاق ماء بملح أو خل بديل لبخاخات الكورتيزون

ردًا على السؤال المتكرر من المتعافين، قال الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة، إنه لم يثبت حتى الآن وجو دواء محدد من شأنه تقوية حاستي الشم والتذوق، فالعالم كله يبحث عن علاج لـ"كوفيد 19"، ولاتزال الاجتهادات العلمية مستمرة، بحسب تعبيره.

ومن الممكن أن يتناول المتعافون من كورونا بخاخات الكورتيزون التي تباع في الصيدليات لكونها مضادة للالتهابات، وبحسب تصريحات الدكتور محمد لـ"الوطن" أيضا يمكن تناول فيتامين "زنك" و"د" و"سي" لتقوية المناعة وتحسين حاسة الشم.

وأشار الدكتور الصيدلي إلى إمكانية اللجوء إلى وسائل طبيعية بدلا من بخاخات الأنف، منها استنشاق محلول القرنفل، واستنشاق مياه وملح، أو خل مخفف بماء،"نص كوباية خل على لتر مياه"، بحسب قوله.