مدرس مساعد بجامعة أسيوط يجتاز برنامجا تدريبيا من جامعة هارفارد

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتطوير منظومة البحث العلمي فى شتى المجالات ولا سيما فى المجال الصحي، المتضمن تحديد أسباب الأمراض المختلفة وابتكار طرق جديدة لتشخيصها واكتشاف أدوية وعلاجات مستحدثة بما ينعكس بدوره على تحقيق التنمية المنشودة.

وأكد في تصريح له اليوم، أن الجامعة تضم نخبة من الكوادر الطبية من شباب الأطباء الذين أخذوا على عاتقهم المساهمة فى الارتقاء بالإنتاج العلمي والبحثي للجامعة وتمثيلها بصورة مشرفة فى كافة الأوساط والمحافل الدولية والعالمية .

جاء التصريح فور تلقيه تقريرا من الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن اجتياز الدكتور حمدي محمد محمد جمعة، المدرس المساعد بقسم طب الأسرة بكلية الطب بالجامعة للبرنامج التدريبي المقدم من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، في مجال الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين.

وفى هذا الشأن، هنأ الدكتور أحمد المنشاوي الدكتور حمدي محمد جمعة على اجتيازه لهذا البرنامج التدريبي والهادف إلى تأهيل الكوادر الطبية من خلال فتح مجالات للتدريب والتأهيل بالاشتراك بين كلية الطب بجامعة هارفارد والجامعات المصرية ومن ضمنها جامعة أسيوط التي ترحب بكافة المبادرات والبرامج التدريبية العالمية بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين الكوادر الطبية على مستوى العالم ويصب فى صالح نهضة الخدمة الطبية المقدمة فى القطاع الصحي بوجه عام، لافتاً إلى أن الجامعة لديها كوادر طبية تستحق تدريباً أفضل وتعليماَ طبياً متميزاً وفق أحدث المعايير العالمية مما يؤهلهم على تقديم إسهامات طبية متميزة ، متمنياً لكافة الأطباء المجتازين للبرنامج المزيد من التقدم والرقى.

ومن جانبه أشار الدكتور حمدى محمد جمعة أن اجتيازه لهذا البرنامج ضمن الدفعة الأولى من البرامج التدريبية لجامعة هارفارد يعد نقطة مضيئة يفخر بها فى سجله الطبي والمهني والذى جاء بعد دعم من إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال الذي يحرص دوماً على تشجيع شباب الأطباء على تطوير معرفتهم الطبية لتواكب كل ما هو جديد على مستوى العالم.

وحول تفاصيل البرنامج، أوضح أنه يستهدف 1200 طبيب من العاملين فى القطاع الصحي خلال العام الواحد، من خلال تدريبيهم على برامج الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، لمدة 6 أشهر وذلك وفق أعلى معايير التدريب والتعليم الطبى على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن حفل تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج جاءت فى حضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.