قبل أسبوعين من نهاية الحجز.. تفاصيل الـ25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرح 25 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بـ10 مدن جديدة، بمقدم يبدأ من 12.5 ألف جنيه، وبمساحات تبدأ من 75 ألف جنيه، للمواطنين من محدودي الدخل.

كما أعلن الصندوق مد فترة شراء كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز لمدة اسبوعين، لإتاحة فرصة لأكبر عدد من المواطنين، الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للدخل، لينتهى الحجز يوم 21 ديسمبر الجارى، بدلا من 7 ديسمبر.

مساحات وأسعار الوحدات المطروحة:

- يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه.

- كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2600 جنيه.

- بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

المدن المطروح بها وحدات لمتوسطى الدخل حاليا:

مدينة بدر "حدائق العاصمة". مدينة حدائق أكتوبر. مدينة 6 أكتوبر.مدينة 15 مايو. مدينة العاشر من رمضان. مدينة العلمين الجديدة. مدينة المنيا الجديدة. مدينة ناصر "غرب أسيوط". مدينة رشيد الجديدة. مدينة أسوان الجديدة.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- زيادة الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 168 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا، و120 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريا.

4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

6- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

8- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

9- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.