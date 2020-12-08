بسبب حمو بيكا.. فتحي عبدالوهاب: "علشان كده مبحبش أمشي على الريد كاربت"

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر من خلاله مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهو غاضب أثناء سيره على السجادة الحمراء "ريد كاربت".

وظهر حمو بيكا، خلال سيره على السجادة الحمراء بأحد الفعاليات الفنية، ومطالبة المصورين له "اضحك ياحمو.. بص هنا يابيكا"، الأمر الذي جعله غاضبًا "إيه ياجماعة مش عارف أبص فين؟".

وعلق فتحي عبدالوهاب، على فيديو حمو بيكا، ساخرًا "عشان كده مش بحب أمشي على الريد كاربت".

ويستعد الفنان فتحي عبدالوهاب، لخوض أول بطولة مطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل يحمل اسم "فوبيا"، ليخوض من خلاله ماراثون السباق الرمضاني لموسم 2021.

مسلسل "فوبيا"، يضم عددا من النجوم، أبرزهم "ميريهان حسين، أحمد فؤاد سليم، محسن منصور، طارق عبد العزيز"، من إخراج عادل الأعصر، وتأليف طارق بركات.

وعاد أبطال مسلسل فوبيا، لـ"بلاتوهات" لاستكمال تصوير المسلسل، الذي توقف عدة أشهر بسبب مشكلات إنتاجية، بخلاف أزمة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في توقف مختلف مناحي الحياة، وعلى رأسها الحياة الفنية بكافة أشكالها السينمائية والدرامية والمسرحية.

ويظهر الفنان فتحي عبدالوهاب بعمل درامي آخر وهو مسلسل "القاهرة كابول" الذي يخوض ماراثون دراما رمضان 2021.

مسلسل القاهرة كابول، والذي يستأنف أبطاله تصويره حاليًا، يعد بطولة جماعية، ويضم عددا من النجوم بخلاف فتحي عبدالوهاب، أبرزهم "طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين رضا"، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

وكان مسلسل القاهرة كابول، مقررا عرضه في سباق دراما رمضان 2020، ولكن خرج من السباق قبل بدء شهر رمضان بعدة أسابيع، بسبب انتشار فيروس كورونا وقتها، الذي تسبب في تعطيل التصوير فترة طويلة، الأمر الذي أدى إلى استبعاد المسلسل وقتها.