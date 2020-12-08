عانى من الوحدة.. انتحار موظف بالمعاش داخل منزله بشبين القناطر

أقدم موظف بالمعاش على الانتحار بشنق نفسه في سقف حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر، بسبب مروره بحالة نفسية واكتئاب، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة موظف بالمعاش.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى يدعى "محمد. ا. م، 62 سنة"، موظف بالمعاش، وأنه من محافظة الدقهلية ويقيم بمفرده بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر، وأن الأهالي عثروا عليه معلقا من الرقبة في سقف حجرة بمنزله وقاموا بنقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتوفى كان يعاني بسبب الوحدة، مما تسبب في مروره بحالة نفسية واكتئاب.

وفي وقت سابق أمر محمد العبودي رئيس نيابة شبين القناطر، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لاكتشافه علاقتة العاطفية بفتاة قريبة الطفل.

وأمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بدفن جثة الطفل عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وكان قد تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن اخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز ووجود جثة الطفل يوسف، 6 سنوات طالب، مقيم بذات العزبة، مُلقاة داخل إحدي الغرف يرتدي كامل ملابس وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق.

وتوصلت التحريات أن وراء إرتكاب تلك الواقعة عامل 18 سنة، ومقيم دائرة المركز.

واعترف المتهم وقرر بقرابته للطفل وارتباطه بعلاقة عاطفية بفتاة من أقارب المجني عليه، 14 سنة، طالبة.

وبتاريخ ارتكاب الواقعة وأثناء تقابله معها بقطعة أرض زراعية فوجئ بقدومه ومشاهدتهما، مما دفعه إلى التفكير في التخلص منه خشية قيامه بالإفصاح لأهليته عن ذلك وافتضاح أمره وعلى إثر ذلك قام باقتياده إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقاً مستخدماً رباط بنطال الترننج الذي كان يرتديه الطفل حتى فارق الحياة وقام بإلقائه بمكان العثور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.