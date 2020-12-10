في 8 نقاط.. تفاصيل الخطوات التنفيذية لإنشاء قناطر ديروط الجديدة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس، من خلال مناقصة عالمية بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، والتي تعد أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، وذلك بتمويل من اليابان لتخدم محافظات الصعيد.

"الوطن" تستعرض في نقاط تاريخ قناطر ديروط الجديدة وأهميتها على النيل.

1- تقع قناطر ديروط على ترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط.

2- تعتبر قناطر ديروط واحدة من أقدم المنشآت المائية فى مصر والتى يرجع تاريخ إنشائها لـ148 عامًا مضت.

3- أنشئت القناطر بأمر الخديوى إسماعيل بناءً على قرار مجلس شورى النواب عام 1869، حيث أنشئت عام 1871، على يد المهندس بهجت باشا الذى تناوب على بنائها هو وسلامة باشا إبراهيم ثم إسماعيل باشا محمد.

4- تتكون قناطر ديروط من 5 قناطر تخدم 7 ترع فرعية فى خمس محافظات "أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة".

5- تخدم القناطر زمام يقدر بنحو 1.656 مليون فدان من مساحة الأراضى الزراعية بـ9.60 مليار متر مكعب.

5- تغذى القناطر 7 ترع فرعية، هى قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوى".

6- فى مارس 2015، خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر، الذى عُقد فى شرم الشيخ، تم توقيع اتفاقية القرض بين وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا).

7- يتضمن العقد إعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين يابانى، يعادل حوالى 57 مليون دولار أمريكى.

8- يستمر تنفيذ المشروع على مدار 5 سنوات ليتم تشغيلها عام 2024 بقرض من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" ويعد المشروع من أهم المشروعات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها.