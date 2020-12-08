تعرف على الفئات الأكثر احتياجا المعفاة من سداد قيمة التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى للتيسير على المواطنين لتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا ورفع العبء عن كاهلهم بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء نيابة عنهم من خلال المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أنه يتم حاليا مسح للأسر المستحقة بمختلف المحافظات لسداد قيمة التصالح عنهم بمختلف المحافظات من خلال مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظات، مؤكدا أن معايير اختيار الأسر الأكثر احتياجا المستحقة لسداد قيمة التصالح عنها تكون من ضمن شروطها عدم وجود دخل ثابت أو الأسرة دون عائل ومساحة المنزل المراد التصالح بشأنه لا تتجاوز 150 مترا، أو رب الأسرة ممن يصرف معاش تكافل وكرامة أو من الحالات المرضية أو كبار السن غير القادرين على السداد.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مؤسسة حياة كريمة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير مبلغ 150 مليون جنيه، لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء للأسر البسيطة بمحافظات "أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة".

وشددت الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تعمل تحت إشراف "التضامن الاجتماعي" في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة، من خلال الخطة الاستثمارية التي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه، لخدمة 375 تجمعا ريفيا.

‎وأشادت وزارة التنمية المحلية بالجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، ومناحي الحياة كافة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها، بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات.