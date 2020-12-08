"التنمية المحلية": مسح المحافظات لسداد قيمة التصالح للأسر الفقيرة نيابة عنهم

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جار حصر الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات، ممن تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء، من خلال التنسيق بين التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات، لتسجيل الأسر البسيطة في كشوف المستحقين لسداد قيمة التصالح نيابة عنهم، بالتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، للتيسير على المواطنين ورفع أي أعباء عن كاهلهم، وتقنين أوضاعهم.

وأضاف "قاسم" لـ"الوطن" أن المحافظات بالتعاون مع مديريات التضامن، تجري حصرا ومسحا للأسر من غير القادرين، لتحمل نفقات التصالح في مخالفات البناء عنهم.

وأشار مساعد الوزير، إلى مجهودات مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في 9 محافظات، خلال الفترة الماضية، لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية، في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مؤسسة حياة كريمة نجحت في توفير مبلغ 150 مليون جنيه، لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء للأسر البسيطة بمحافظات "أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة".

وشددت الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تعمل تحت إشراف "التضامن الاجتماعي" في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة، من خلال الخطة الاستثمارية التي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه، لخدمة 375 تجمعا ريفيا.

‎وأشادت وزارة التنمية المحلية بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، ومناحي الحياة كافة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها، بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات.