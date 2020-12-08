"الإبداع النسوي في مواجهة العنف".. مؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة

"الإبداع النسوي في مواجهة العنف".. مؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة
كتب:
إلهام زيدان
04:51 م | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
الدكتور هشام عزمي
يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر اليوم الواحد: "الإبداع النسوي في مواجهة العنف"، والذي تنظمه لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، بالتعاون مع الدكتورة رانيا يحيى عضو لجنة الشباب وعضو المجلس القومي للمرأة ومنسق المؤتمر، والذي تنطلق فعالياته في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات؛ على النحو التالي:
الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية"ويشارك بها كل من: النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.
الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا: بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى"ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.ثم استراحة 3.00: 3.30
الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة"ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.
الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من: الفنانة سماء إبراهيم، والفنانة رشا يحيى، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة هند الفلافلى، وهالة فهمى.
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث فعالياته " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمرات.
تختتم أكاديمية الفنون فعاليات يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حملة الـ "16يوم"، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تقام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
وتضمنت الحملة معرض للصور الفوتوغرافية، يجمع باقة متميزة من أعمال طلاب معاهد الأكاديمية التى تناقش مختلف أشكال العنف التى تواجهها المرأة بالمجتمع، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالى للفنون الشعبية.
وأقيمت ندوة بعنوان المرأة والتراث حاضرت فيها الدكتورة نهلة إمام، أستاذ الأنثربولوجى بالأكاديمية، حيث تناولت الندوة بعض نماذج العنف الذى تتعرض له المرأة ورسخ فى المجتمع والتراث مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعدم توريث المرأة.