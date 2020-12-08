"الإبداع النسوي في مواجهة العنف".. مؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مؤتمر اليوم الواحد: "الإبداع النسوي في مواجهة العنف"، والذي تنظمه لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، بالتعاون مع الدكتورة رانيا يحيى عضو لجنة الشباب وعضو المجلس القومي للمرأة ومنسق المؤتمر، والذي تنطلق فعالياته في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات؛ على النحو التالي:

الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان "العنف ضد المرأة فى الدراما المصرية"ويشارك بها كل من: النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى.

الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا: بعنوان "أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسوى"ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب.ثم استراحة 3.00: 3.30

الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان "إبداع يتحدى الإعاقة"ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى.

الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان "مبدعات مصريات"ويشارك بها كل من: الفنانة سماء إبراهيم، والفنانة رشا يحيى، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة هند الفلافلى، وهالة فهمى.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تبث فعالياته " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:صفحة أمانة المؤتمرات.

تختتم أكاديمية الفنون فعاليات يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، حملة الـ "16يوم"، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تقام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وتضمنت الحملة معرض للصور الفوتوغرافية، يجمع باقة متميزة من أعمال طلاب معاهد الأكاديمية التى تناقش مختلف أشكال العنف التى تواجهها المرأة بالمجتمع، والذى أقيم تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالى للفنون الشعبية.

وأقيمت ندوة بعنوان المرأة والتراث حاضرت فيها الدكتورة نهلة إمام، أستاذ الأنثربولوجى بالأكاديمية، حيث تناولت الندوة بعض نماذج العنف الذى تتعرض له المرأة ورسخ فى المجتمع والتراث مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعدم توريث المرأة.