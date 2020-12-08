الطوابير تتصدر المشهد بكفر المنازلة والروضة قبل غلق باب التصويت

شهدت لجان قرى كفر المنازلة، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين على جولة الإعادة بانتخابات النواب، حيث أصطف الرجال والشباب المشهد من خلال الطوابير المتواجدة أمام اللجان الانتخابية، فيما أصطفت النساء طوابير مدينة الروضة دائرة مركز فارسكور بنطاق الدائرة الثانية، كما اصطحبت الأمهات أطفالهن مستقلين التكاتك.

في الوقت ذاته، قاد المرشح الدكتور محمد الجيوشي، ابن مدينة الروضة، يرافقه أبناء مسقط رأسه مسيرة مستعينين بسيارة نصف نقل مثبت عليها ميكروفونات لحشد الناخبين داعين من لم يصوتوا بالنزول للإدلاء بأصواتهم مرددين " أنزل.. أنزل".

وجدّدت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي واستكمال مسيرة البناء، والجدير بالذكر أن محافظ دمياط وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعداداً لجولة الإعادة، التى تجرى بعدد 338 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.

ووجّهت المحافظ تعليماتها بتقديم جميع سبل الدعم اللازمة، للتيسير على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مؤكدة أنه تتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وطالبت مواطني المحافظة بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أنه واجب وطني على الجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما نوّهت "عوض" إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.