جامعة دمياط تجدد بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار 

التقى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بالدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث شهد اللقاء مراسم تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتتضمن آليات التعاون بين الجامعة والهيئة فيما يتعلق بفعاليات محو الأمية بمشاركة طلاب الجامعة.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 كما شهد اللقاء توقيع رئيس جامعة دمياط وعاشور عمري عقد المشروع البحثي التي فازت به الجامعة بعنوان (محو الأمية وثقافة التطوع لدي الشباب).

وعلى هامش توقيع البروتوكولات في مجال التعاون مع هيئة تعليم الكبار تم عقد اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة بحضور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حسن جمعة منسق عام الجامعة لمحو الأمية وتعليم الكبار وناصر حماد رئيس فرع الهيئة بدمياط.

وتمت مناقشة عدة موضوعات خاصة بجهود الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ورؤيتها المستقبلية لتطوير مشاركة الكليات في جهود محو الأمية والسعي لاستمرار جامعة دمياط في مصاف الجامعات الرائدة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

جدير بالذكر أن الجامعة فازت بالمركز الأول في إنجاز محو الأمية في دورة أبريل 2020 من بين الجامعات المصرية كما وافق مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة رقم 151 بتاريخ 30 نوفمبر على إعلان مبادرة "دمياط بلا أمية"، على أن تنطلق من مدينة دمياط الجديدة.