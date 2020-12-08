رئيس "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال تنفيذ الموقف الغربي لسيارات الأجرة

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية، اليوم، أعمال تنفيذ الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال الجامعة مقام علي مساحة 4.8 فدان، ويتكون من "مسجد، ومظلات ميكروباص وميني باص وركاب، ومحلات، ومبني إداري".

وشدد "رجب" على مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع بسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية، في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة.

يأتى ذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري علي الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

كان المهندس محمد رجب، أعلن شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية، بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات، المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما أزيلت الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عددا من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وقال "رجب" إن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، التي تسئ إلى المظهر الجمالي، مؤكدا استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية.