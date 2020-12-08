محافظ دمياط تشدد على تنظيم صرف المعاشات والالتزام بالإجراءات الوقائية

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إلى تنظيم عملية صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، والحد من إزدحام المواطنين على تلك المنافذ، مع مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".

وأكدت "المحافظ" على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتخصيص أماكن انتظار مزودة بمظلات ومقاعد، مؤكدة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وكبار السن ومتحدي الإعاقة، كما وجهت إلى وضع خطة محددة لتلافي حدوث أية مشكلات، والاستعداد لصرف معاشات تكافل وكرامة المقررة 15 ديسمبر الجارى.

وفي وقت سابق التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المهندس عبدالحليم علي رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

تناول اللقاء بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد.

وتجري أعمال التطوير وفقًا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن و تخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.