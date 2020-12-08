القاضية ممكن.. "جون قفشة" في امتحان بهندسة أخبار اليوم

أثار امتحان الميدتيرم لشعبة هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة بأكاديمية أخبار اليوم، للفصل الدراسي الحالي 2020، بعد ورود سؤال يحتوي على رسومات لمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع أحد الدكاترة في قسم الهندسة، جملة عصام الشوالي المعلق التونسى الشهيرة في المبارة "القاضية ممكن"، بنهاية الامتحان، ومعها صور لـ"قفشة".

وعلق الدكتور عادل مبارك رئيس الأكاديمية، أن الامتحان صحيح، لافتا إلى أنه خاطب عضو هيئة التدريس للاطلاع على ماورد من أسئلة، موضحا أن عضو هيئة التدريس أجاب بأن الموضوع كان بغرض الفكاهة والمداعبة مع الطلاب بالامتحان "بيهزر مع الطلاب".

وأشار رئيس الأكاديمية، إلى أنه تم إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل، وإحالته للتحقيق بدء من غد، في هذه الواقعة، وذلك لعدم الالتزام بالورقة الامتحانية، موضحا أن عضو هيئة التدريس، ويشغل منصب دكتور بالقسم.