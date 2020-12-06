بدء تدريب الدفعة الثانية من برنامج مبعوثين الخارج من التعليم العالي

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم 6 ديسمبر تدريب الدفعة الثانية من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية الملتحقين بالبرنامج التدريبي للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالي؛ والتي قوامها 54 متدربا تم تقسيمهم على مجموعتين، ويستهدف تدريب 628 على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يُقدم بمقر الأكاديمية الوطنية لمدة 7 أيام تدريب مكثف بدأ اليوم بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية من حيث قرار تأسيسها والبرامج التي تقدمها، ويعتمد البرنامج على عدة محاور هامة منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفي والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، كما سيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم؛ لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث، وقد تم تخريج الدفعة الأولى منهم والتي كان قوامها 28 متدرب في 17 نوفمبر الماضي.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.