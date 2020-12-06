وزير التعليم العالي: أتمنى عمل برنامج للطلبة المصريين مماثل لـ هارفارد

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المجهود الذي بُذل في مجال التدريب والتأهيل من خلال وزارة الصحة التي كانت متحمسة بشكل كبير للتعاون مع جامعة هارفارد، والتعليم والتدريب في مجالات مختلفة فيما يتعلق بالطب، موضحا أن الأمر كان مهما للغاية، لأن الجميع يعلم أن التعليم مستمر مدى الحياة، ولا يتوقف التعليم عند مرحلة معينة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRT بالتعاون مع كلية الطب - جامعة هارڤارد الأمريكية، أن مصر لديها 30 كلية طب في مصر، ما بين كليات حكومية عريقة، وغيرها، ويوجد عبء كبير على كليات الطب في الجامعات الحكومية لاستيعاب كل مراحل التدريب، وخاصة المهنية منها، لافتًا إلى أن المبادرات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، تفتح مجالات أخرى للتدريب والتأهيل إلى جانب ما تقدمه الجامعات الحكومية من تدريب للطلبة.

وتابع: "أتمنى لو عملنا البرنامج في مصر وعملنا منافسة بين الجامعات المصرية على تقديم برنامج مماثل ومش هقول أحسن، بس الجامعات المصرية قادرة تقدم برنامج أفضل، بس على الأقل يكون برنامج منافس لهارفارد، ونبني فرصة من خلال الجامعات المصرية العريقة للطلبة المصريين، وعندنا من الكوادر اللي يقدم الكورسات دي".

وأتم كلمته موجهًا الشكر لكل من ساهم في دعم وتأهيل وتدريب الطلبة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التعاون الكبير خلال جائحة كورونا، حيث أن مصر ضربت مثلا للدولة المتعاونة التي تعمل بشكل مؤسسي من أجل العبور من جائحة كورونا، ودعم الكوادر الطبية لبعضها البعض، والتحرك من الجامعات المختلفة، والعمل في تناغم كبير في مستشفيات العزل أو المستشفيات الجامعية المختلفة.