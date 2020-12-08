حسام حسني: المضادات ليس لها دور لعلاج كورونا حال حدوث التهاب بكتيري

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن المضادات الحيوية، ليس لها دور في علاج فيروس كورونا، إلا إذا حدث التهاب بكتيري مع الالتهاب الفيروسي، لذلك فإن في هذه الحالة، يكون البروتوكول العلاجي لهذا الشخص غير سليم، ما يستلزم عمل أشعة مقطعية بعد 3 أسابيع من إصابته، وفترة علاجه تكون طويلة نسبيا.

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن فيروس كورونا تؤدي لوجود أجسام مضادة ومناعة، والدراسات تشير إلى أنها تكون موجودة من 3 لـ5 أشهر، بشرط أن يكون بالفعل الشخص أصيب بالفيروس.

وأوضح أن بيان وزارة الصحة اليومي به معلومات علمية هامة من ضمنها أنه من تاريخ الإصابة بالمرض، إذا مرت 10 أيام من الإصابة لمريض كورونا البسيط، والتأكد من الإصابة بالمسحة، وإذا آخر 3 أيام منها دون أعراض، يصبح المريض متعاف ويستطيع أن يتعامل، مؤكدا أن المسحة مهمتها التشخيص وليست المتابعة، نظرا لأنها لا ترى الفيروس بالكامل ولكن جزء منه.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء، ولكن عن طريق الرذاذ، وهناك فرق كبير بينهما، و ناصحا المخالطين لمريض كورونا، خاصة إذا كانت تظهر له أعراض، الابتعاد عنه قدر المستطاع، ولكن إذا شعر المريض بالسخونية أو فقدان حاستي الشم أو التذوق أو الكحة أو ألم في الحلق أو آلام في العضلات والغثيان أو ليونة أو آلام في البطن، لابد أن يتوجه لأقرب مستشفى أو يتصل بالخط الساخن 105، لأن الاشتباه أصبح أعلى.