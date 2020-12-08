أخبار التعليم.. إجازات استثنائية بسبب كورونا وقواعد امتحانات الثانوية الجديدة

انطلق العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر الماضي، ومنذ أيامه الأولى هتم كثير من الطلبة وأولياء الأمور بالأخبار المتعلقة بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها طلاب المدارس والجامعة من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

20 طالبًا داخل لجنة الامتحانات للوقاية من كورونا

قالت وزارة التربية والتعليم أنّها تستعد لبدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل، بمختلف الصفوف الدراسية، في 23 يناير المقبل، ويأتي ذلك من خلال تجهيز اللجان، وتوفير البوابات الإلكترونية المعقمة لتركيبها على الأبواب، للوقاية من فيروس كورونا، فضلًا عن تجهيز أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بالدخول، ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان، بحيث لا يزيد عدد الطلاب فى كل فصل كلجنة فرعية عن 20 طالبًا فقط.

التسجيل على منصة حصص مصر مجاني حتى 5 يناير 2020

أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا منصة جديدة بعنوان "منصة حصص مصر"، وذلك لمساعدة الطلاب من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي في التعوّد على نظام التعليم الجديد، إذ أوضحت الوزارة أنّ التسجيل بالمنصة متاح حاليًا بشكل مجاني حتى يوم 5 يناير عبر الضغط هنـــــا، ويُمكن تصفح محتوى المنصة عبر الهاتف الخاص أو الكومبيوتر أو أجهزة التابلت.

قواعد عقد امتحانات الثانوية العامة الجديدة

وضع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قواعد امتحانات الثانوية العامة الجديدة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، ومن أبرز هذه القواعد أن إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويتم احتساب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كل المرات.

التعليم تُعلن عن إجازات استثنائية وتناوب في الحضور بسبب كورونا

ووفقًا لكتابًا دوريًا أرسلته وزارة التربية والتعليم إلى الجهات التابعة لها من إدارات ومديريات تعليمية بشأن الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا، فإنّه تقرر أن يتناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، بالحضور إلى العمل بواقع 3 أيام في الأسبوع، ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل، على أن يُكلف الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين، دون تراخي أو تقاعس أو حتى رفض القيام بالعمل.