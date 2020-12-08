حسام حسني: مصر ستكون في منتهى التأني لاختيار لقاح كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن الأمل أصبح قريب للتخلص من فيروس كورونا، بعد التوصل لفاكسين، وهو أعظم اختراع في 2020، لأنه حمى البشرية، ويجرى متابعة كل الدراسات، ووزيرة الصحة أعلنت اليوم، أنها عقدت لقاءات مع "جافي" و"كوفاكس"، وهما منظمتين تابعتين لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع الأمصال.

وأضاف حسني، خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن الفكرة العامة للمصل هو أخذ الفيروس مقتول أو أخذ جزء من الفيروس، وتحميله على فيروس آخر لم يتعرض له الإنسان قبل ذلك لكنه آمن، وهذه هي الفكرة العامة التي كانت موجودة في أي مصل سواء مصل الحصبة أو شلل الأطفال أو غيرها.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلى أن اللقاح يعتبر جزء من الفيروس مُخلق جينيا لا يوجد منه أي آثار جانبية، وحصول أول سيدة في بريطانيا للقاح كورونا يبلغ عمرها 90 عاما جزء من الـ"شو إعلامي"، مؤكدا أن قرار الدولة المصرية سيكون في منتهى التأني والروية لأن هدفه أمان المصريين قبل فاعلية المصل.

وأوضح الدكتور حسام حسني أن الحديث عن وجود تغيير للجينات في اللقاحات لا يوجد لديه دليل علمي، ولا يستطيع أحد أخذ الطفرة الجينية الخاصة بأحد، واللقاح هو طوق الأمان.